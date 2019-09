Das Paar baut seinen Abprall von der 1,2500 aus - Scheitern an der Confluence Unterstützung erhöht den Verkaufsdruck - Der GBP/USD bleibt weiterhin stark angeboten und so fiel der Kurs in der vergangenen Stunde in die Nähe des 2-Wochentief unter 1,2400, der Abprall von der psychologischen Marke 1,2500 und der Rückgang unter die wichtige Unterstützungszone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...