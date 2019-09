Thomas Cook Deutschland mit den Marken Neckermann, Öger Tours, Air Marin, Thomas Cook und Bucher Reisen hat am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt.Oberursel - Einst warb Neckermann mit Urlaubsreisen für Jedermann - jetzt ist der Traditionsveranstalter in schwere Turbulenzen geraten. Thomas Cook Deutschland mit den Marken Neckermann, Öger Tours, Air Marin, Thomas Cook und Bucher Reisen stellte am Mittwoch Insolvenzantrag. Etwa 140'000 Urlauber waren zuletzt mit dem Unternehmen unterwegs. Der Reiseverband DRV betonte...

Den vollständigen Artikel lesen ...