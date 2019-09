Während er am Mittwoch in New York mit Reportern sprach, sagte US-Präsident Donald Trump, ein Handelsabkommen mit China könne früher zustande kommen, als manch einer denken mag. In Bezug auf die Handelsverhandlungen mit Japan sagte Trump, dass Japan einen neuen Markt für Agrarerzeugnisse im Wert von 70 Milliarden Dollar aus den USA eröffnen werde, ...

