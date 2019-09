Als Leiter für Marken und Vermarktungsleiter für Kalei und RS103-110 war Craig Chester von Apple and Pear Australia von Proterra und Mussato Consultoria Rural (Brasilianische Gartenbauindustrie) eingeladen, um auf dem IV. Seminario Internacional de Fruticultura, in Vaaria, Brasilien, am 25. Juni 2019 eine Präsentation zu halten. Kalei®-Apfel am Baum. Foto © APAL Chester...

Den vollständigen Artikel lesen ...