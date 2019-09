Laurent Denize (Oddo BHF): "Suche nach Wertpotenzial in disruptiven Zeiten"

Wirtschaftsbooms sterben selten an Altersschwäche. Daher fragen sich viele Anleger und Volkswirte, was der jüngsten, seit nunmehr zehn Jahre andauernden Expansion ein Ende setzen wird. Laurent Denize, Global Co-CIO und Globaler Leiter Renten ODDO BHF Asset Management kommentiert in der aktuellen Investmentstrategie:

"War die Laune der Anleger 2018 mit der großzügigen Steuerreform zunächst gestiegen, ist sie mittlerweile durch Trumps Handelsstreit mit China 2019 deutlich strapaziert worden. In einem Wahljahr ist es kaum vorstellbar, dass es zu einer dauerhaften Einigung zwischen China und den USA kommt. Daher dürften uns die negativen Folgen höherer Handelskosten vorerst weiter begleiten. In der verarbeitenden Industrie schlagen die höheren Zölle bereits spürbar durch, während sich der Dienstleistungssektor überraschend robust zeigt. Auch die Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks tun ihr Bestes, um die Märkte zu beruhigen und die Rezession auf Abstand zu halten. Dies mag Aktien eine Zeitlang Unterstützung geben. Der Preis dafür ist jedoch eine hohe Volatilität. Auch wenn es für Anleger durchaus einigen Anlass zur Sorge gibt - vom zunehmenden Protektionismus über das Risiko eines harten Brexit bis hin zur Lage in Hongkong -, befindet sich die globale Wirtschaft noch nicht in einer Rezession. Zwar müssen die Wachstumserwartungen insgesamt nach unten geschraubt werden. Die gute Arbeitsmarktsituation in den USA und Europa sollte die Konsumenten jedoch hinreichend zuversichtlich und damit kauffreudig stimmen.



Trotz wachsendem Konjunkturpessimismus entwickelten sich die meisten Anlageklassen deutlich besser als zu Jahresbeginn erwartet. Kleinanleger schichteten auf der Suche nach Sicherheit von Aktien in Renten um. Dennoch legten auch Aktien zu - unterstützt durch Rückkaufprogramme, vermehrte Delistings von Unternehmen und Käufe seitens alternativer Fonds. Da aber die Bewertungen der profitabelsten Anlageklassen hoch sind, stellt sich die Frage, ob sich noch weiterhin attraktive Anlagechancen finden lassen."



Kommentar "Suche nach Wertpotenzial in disruptiven Zeiten"

