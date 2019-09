Von transparenten Löhnen bis hin zu «lernen zu verlernen»: Fünf Kernpunkte zum Dialog über New Work in der Schweiz.Zürich - Unter dem Titel «Schöne neue Arbeitswelt» hat das berufliche Online-Netzwerk XING gestern in Zürich im Rahmen der ersten Schweizer Ausgabe der New Work Sessions eine Bühne für den Dialog rund um das Thema New Work geboten. Von transparenten Löhnen bis hin zu «lernen zu verlernen»: Die lebhaften Diskussionen am Anlass haben die inhaltliche Vielfalt und breite Relevanz von New Work deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...