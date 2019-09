Das israelische Photovoltaik-Unternehmen lässt die Module von einem Tier-1-Hersteller fertigen. Solaredge gibt 12 Jahre Produktgarantie und die 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Produkte.Solaredge bringt seine Smart Module mit integrierten Leistungsoptimierern in Europa auf den Markt. Die Module für private Photovoltaik-Dachanlagen werden in Leistungsklassen von 300, 305 und 310 Watt erhältlich sein, wie das israelische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Durch die Kombination mit den Wechselrichtern sei eine schnelle und einfache Montage der Photovoltaik-Anlagen möglich. Da die Seriennummern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...