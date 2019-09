Angesichts der heftigen Kritik am Klimapaket der Bundesregierung ist die SPD-Spitze zu Nachbesserungen bei der CO2-Bepreisung bereit. "Wir haben ja der Union vorgeschlagen, dass man wenigstens als Kompromiss mit 20 Euro beginnt", sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer dem "Tagesspiegel".



Es sei nicht an der SPD gescheitert, "es hätte mit uns einen höheren Preis geben können", sagte Dreyer mit Blick auf das Verhalten der Union in den 19-stündigen Verhandlungen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vergangene Woche. "Wir werden offen mit den Grünen darüber sprechen, wie man zusammenkommen kann", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen über die CO2-Steuer und andere Pläne im Bundesrat. Dreyer selbst regiert mit Grünen und FDP in Mainz.