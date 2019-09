Mitarbeiter des Weissen Hauses sollen sich nach dem Gespräch Ende Juli bemüht haben, den Zugang zur wortwörtlichen Mitschrift zu sperren.Washington - Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre hat dem Weissen Haus Versuche vorgeworfen, den Wortlaut eines Telefonats zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Wolodymyr Selenskyj geheim zu halten. Das geht aus der schriftlichen Beschwerde des anonymen Geheimdienstmitarbeiters hervor, die der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses am Donnerstag in Washington...

