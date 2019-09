Auf den ersten Blick gibt es aus charttechnischer Sicht nichts Neues, bei Wirecard. Denn die Aktie steckt fest! Die Papiere haben sich förmlich an der 150er-Marke festgerannt, was im Volumenprofil besonders deutlich sichtbar wird. Damit gewinnt dieses Kursniveau immer mehr an Bedeutung; und der Ausbruch aus dem Bremsbereich wird immer mehr zur Grundvoraussetzung für einen Richtungswechsel. Idealerweise nach oben.... ...

