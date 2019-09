Der AUD/USD profitierte in den letzten Tagen von einer freundlicheren Marktstimmung. Zudem hat die Reserve Bank of Australia die Zinsen unverändert gelassen - Die Spannungen zwischen den USA und China werden wahrscheinlich noch etwas andauern - Der AUD/USD hat sich in den letzten Minuten etwas stabilisiert, nachdem er sich zuvor zwischen einem Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...