Kaufland startet in der Republik Moldau mit zwei Filialen. In Chisinau-Botanica, Chisinau-Ciocana und dem Hauptsitz in Chisinau schafft Kaufland 750 neue Arbeitsplätze und wird weiter expandieren. Die beiden Filialen entsprechen dem aktuellen Kaufland-Konzept und haben eine Verkaufsfläche von rund 3.000 und 4.500 Quadratmetern. Kaufland Obst- und Gemüse-Abteilung in der Republik...

