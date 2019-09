Im Jahr 2018 sind in deutschen Krankenhäusern 410.840 operative Eingriffe am Herzen durchgeführt worden. Das waren rund 23 Prozent mehr Herzoperationen als vor zehn Jahren (2008: 334.262), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Am häufigsten implantierten Ärzte dabei einen Herzschrittmacher und Defibrillator (127.113 chirurgische Eingriffe). An zweiter und dritter Stelle lagen das Anlegen eines Bypasses (64.430 Eingriffe) und die Entfernung, der Wechsel und die Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators (60.586 Eingriffe), so das Statistikamt weiter. Minimalinvasive Operationen an Herzklappen wurden 35.877 Mal durchgeführt, in weiteren 24.223 Fällen wurden Herzklappen durch Prothesen ersetzt. Die Herzpatienten waren zum Zeitpunkt des Eingriffs durchschnittlich 71 Jahre alt und zu knapp zwei Dritteln männlich (65,7 Prozent).



Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 11 Tagen, so das Bundesamt.