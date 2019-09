Nach einer Kurserholung von Dezember 2018 bis Anfang März dieses Jahres tendiert Hugo Boss ISIN: DE000A1PHFF7 wieder in die Abwärtsrichtung. Auf diese Weise fiel der Wert bereits um etwa 18 Euro. Das Tief dieses Abwärtstrends liegt bei 48,75 Euro und wurde am 26. September ausgebildet. Innerhalb der fallenden Tendenz kam es natürlich auch immer wieder einmal zu kleineren und größeren Korrekturen. So auch Anfang September dieses Jahres, wo der Kurs ...

