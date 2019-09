Den vollständigen Artikel lesen ...

Während er am Freitag am Rande des World Knowledge Forum in Seoul sprach, sagte Faith Birol, Chief der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die in Paris ansässige Agentur ihre Schätzungen für das globale Ölbedarfswachstum 2019 kürzen könnte, wenn sich die globalen Wirtschaftsaussichten weiter verschlechtern, berichtete Reuters.