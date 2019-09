Der politische Entscheidungsträger der Bank of England (BoE), Michael Saunders, deutete eindeutig auf eine wahrscheinliche Zinssenkung hin, wenn die Unsicherheit bei Brexit auch in Zukunft hoch bleibt. Zusätzliche Angebote: Die britische Wirtschaft hat sich deutlich abgeschwächt und eröffnet ein bescheidenes Maß an freien Kapazitäten. Die Unsicherheiten ...

