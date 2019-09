Der EUR/USD bleibt in der Nähe der 1,0900 in der Defensive - Vertrauens-/Stimmungsdaten der Eurozone folgen - US PCE, Privateinkommen/Ausgaben am Nachmittag - Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche schlecht und so notiert der EUR/USD im Bereich des neuen 2-Jahrestief von 1,0900. EUR/USD hat Bruch unter 1,09 im Blick ...

