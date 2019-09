FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ALFA PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 665 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2200 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 120 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 690 (795) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 735 (765) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 410 (395) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 760 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'EW' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2175 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1130 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARNIVAL PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3100 (3800) PENCE - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 720 (780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 700 (620) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2800 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 7400 (6800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 640 (696) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 1095 (1060) PENCE - HSBC RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 705 (670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 696 (734) PENCE - JEFFERIES CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2990 (3065) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 172 (208) PENCE - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3875 (3574) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4856 (4391) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1256 (1203) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 454 (422) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 407 (396) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 175 (149) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2438 (2196) PENCE - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 711 (673) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 430 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 500 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS IAG PRICE TARGET TO 680 (875) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS TARGET TO 281 (275) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CARNIVAL PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3600 (4700) PENCE - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 650 (705) PENCE - 'BUY'



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob