Der Solarpark-Betreiber konnte seinen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Halbjahr um 3,5 Millionen Euro auf 21,5 Millionen Euro steigern. Vor allem wegen der Ausweitung des Anlagenportfolios hat 7C Solarparken in diesem Zeitraum 27 Prozent mehr Strom erzeugt.Die 7C Solarparken AG hat sein in Betrieb befindliches Anlagenportfolio im ersten Halbjahr 2019 um 25 Prozent auf 159 Megawatt ausgebaut. In der Folge stieg die Stromproduktion um 27 Prozent auf 91 Gigawattstunden, teilt das Bayreuther Unternehmen mit. Die Wetterverhältnisse hätten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

