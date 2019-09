Die Europäische Zentralbank hat heute angekündigt, dass sie ab April 2020 vierteljährlich mit der Veröffentlichung von Devisenmarktdaten beginnen wird. "Der Wechselkurs ist kein politisches Ziel für die EZB; die EZB hat bisher in den Jahren 2000 und 2011 in den Devisenmarkt eingegriffen", stellte die EZB in ihrer Erklärung fest, wie Reuters berichtete. ...

