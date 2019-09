Handelsoptimismus erhöht die Risikobereitschaft - Erholung der US Anleiherenditen unterstützt die Finanz Aktien - Investoren ignorieren überwiegend die US Wirtschaftsdaten - Die wichtigsten US Aktienindices verzeichnen am Freitag einen Gewinn, unterstützt durch den US-China Handelsoptimismus, bevor im nächsten Monat die Gespräche in Washington ...

