Der Greenback befindet sich am Freitag auf dem Rückzug, bleibt aber in der Nähe seiner Jahreshochs - Der Markt nimmt die Unterstützung bei 99,10 ins Visier - DXY auf dem Tageschart Der DXY (US-Dollar-Index) befindet sich in einem Aufwärtstrend oberhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. Der Markt erreichte fast die Jahreshochs bei 99,38, zog sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...