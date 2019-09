Das Pfund/Sterling hält an seinen Gewinnen am Freitag fest - Die nächste Unterstützung liegt bei 1,2280 Dollar - GBP/USD auf dem Tageschart Das Sterling bewegt sich weiter in einem Abwärtstrend unter seinen Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Der GBP/USD handelt oberhalb seiner 50-Tage-Linie nahe 1,2300 Dollar. GBP/USD auf dem 4-Stundenchart ...

