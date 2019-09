In seinen vorbereiteten Ausführungen auf dem Shadow Open Market Committee Fall 2019 Meeting in New York argumentierte Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Federal Reserve Bank, dass die Währungshüter die Zinsen stabil halten sollten. "Die Inflation ist auf dem besten Weg, das Ziel von 2% zu erreichen", erklärte Harker und prognostizierte für ...

