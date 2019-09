Dr. Jürgen Callies (MEAG): Das Anleihen-Paradox kann nur zwei Dinge bedeuten: Blase oder Katastrophe

Der August 2019 wird mir an den Kapitalmärkten in Erinnerung bleiben, nicht wegen der neuen Eskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA, dem Auseinanderbrechen einer italienischen Regierung oder der vehementen Reaktion der argentinischen Börsen auf ein Vorwahlergebnis. Nein, in erster Linie wegen neuer Tiefststände bei den Renditen für Bundesanleihen mit der erfolgreichen Begebung einer 30-jährigen Bundesanleihe mit "Null Prozent Kupon", die nach Emission über 100 notierte und damit mit negativer Rendite.

"Das Anleihen-Paradox kann nur zwei Dinge bedeuten: Blase oder Katastrophe"



