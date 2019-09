Mit einer neuen Zweigstelle in der Stadt Woerden geht Lidl revolutionäre neue Schritte in dem Bericht der Nachhaltigkeit und 100% Kreislaufwirtschaft: sie erzeugen all die Energie, die in diesem Landen selbst genutzt wird. Der sogenannte Lidl Zero ist der erste Energiekreislaufsupermarkt in den Niederlanden und weltweit, womit er den Wettbewerb weit hinter sich lässt. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...