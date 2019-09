Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0935 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0935 Dollar festgesetzt.Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro übers Wochenende nicht gross bewegt. Derzeit kostet der ...

