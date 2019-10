Das britische Pfund bewegt sich am Montagmorgen zunächst ebenfalls kaum. Zum Wochenstart geht die Brexit-Saga in eine neue Runde.Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig verändert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitagabend. Auch zum Franken zeigt er sich bei 1,1037 Franken etwas fester. der US-Dollar ist mit 0,9951 Franken dagegen nur minimal verändert. Das britische Pfund bewegt sich am Montagmorgen zunächst ebenfalls kaum.

Den vollständigen Artikel lesen ...