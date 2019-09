Bader verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und war als Auditor für globale Beratungen und in leitenden Finanzfunktionen tätig.Zürich - Ab 01. Oktober 2019 übernimmt Daniel Bader die Funktion des CFO (Chief Financial Officer) beim Digital-Banking-Softwareanbieter CREALOGIX. Wie Ende Juli 2019 angekündigt, wird Daniel Bader nach einer zweimonatigen Einführungsphase am 01. Oktober 2019 zum CFO der CREALOGIX Gruppe ernannt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und war sowohl als Auditor für...

