Das Sortiment an Werkzeug und Verbauchsmaterial für die Baustelle wird nun auch in den Würth-Shops verfügbar sein. Den ersten Shop mit dem Modyf-Angebot eröffnete das Unternehmen am 27.9. in der Borussiastraße 22 in Berlin-Tempelhof. In dem stylisch eingerichteten und gut ausgeleuchteten Modeshop konnten sich die Handwerkskunden einen Eindruck vom Sortment machen und auch gleich die passende Arbeitskleidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...