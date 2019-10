Auch die Shop-in-Shop-Apotheke in Crissier wird unter der Marke Zur Rose betrieben.Zürich - Zur Rose und die Migros rollen das Shop-in-Shop-Konzept mit einem Fokus auf die Westschweiz weiter aus. Der Markteintritt in der Romandie erfolgt mit einer ersten Shop-in-Shop-Apotheke im Migros-Supermarkt Crissier in der Waadt. Weitere Standorte sind in Planung. Nach der erfolgreichen Pilotphase mit aktuell drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen der Städte Bern...

Den vollständigen Artikel lesen ...