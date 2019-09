Die US-Wirtschaft und mit ihr der US-Dollar sind im globalen Wirtschaftsgeschehen das Mass aller der Dinge.St. Gallen - Die US-Wirtschaft und mit ihr der US-Dollar sind im globalen Wirtschaftsgeschehen das Mass aller der Dinge. Die US-Wirtschaft ist gemessen an ihrem BIP nach wie vor die grösste Volkswirtschaft der Welt. Und auch am Finanzmarkt dominiert der US-Dollar das Geschehen. Rund 62% aller Währungsreserven global werden in US-Dollar gehalten. Zum Vergleich: 20% der Reserven fliessen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...