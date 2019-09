Hugh Gimber, Jai Malhi (J.P. Morgan): Negativzinsen: Wie lange werden sie andauern? Was bedeuten sie für Sparer?

Ein Finanzanalyst, der vor nur 10 bis 15 Jahren Negativzinssätze vorausgesagt hätte, wäre vom Großteil seiner Kollegen für verrückt erklärt worden. Und doch sind Negativzinssätze heutzutage ein Hauptpfeiler der Geldpolitik in zahlreichen Marktwirtschaften von Industrieländern, in denen Verbraucher, Unternehmen und Regierungen von den Zentralbanken zum Ausgeben und nicht zum Sparen angehalten werden.





Hugh Gimber



Bei weltweit nachlassendem Wachstum und einer Inflation unter dem Zielniveau in zahlreichen Regionen haben mehrere Zentralbanken für die kommenden Monate weitere Zinssenkungen angedacht. In manchen Fällen bedeutet dies, die Zinsen noch weiter ins negative Territorium zu senken. Während sich die Preisgebung in einigen Märkten aufgrund ihres unersättlichen Appetits nach quantitativer Lockerung unaufhaltsam dem Ende der Machbarkeitsskala nähert, sehen wir bereits deutlich, wohin die Reise geht (siehe Abbildung 1).

Das Ziel von negativen Zinssätzen unterscheidet sich nicht von

dem der konventionellen Zinspolitik - Haushalte, Unternehmen

und Regierungen sollen ermutigt werden, Geld auszugeben

anstatt zu sparen und dadurch das Wirtschaftswachstum

unterstützen. Negativzinsen haben jedoch einen Haken, da

theoretisch jeder Sparer, der Geld auf dem Konto hat, mit

ansehen muss, wie seine Ersparnisse nach und nach

angeknabbert werden.

Eine Zentralbank, die ihre Zinsen rascher senkt als die

Zentralbanken anderer Länder, rechnet zudem mit einer

Schwächung ihrer Währung, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit

der Exporte des Landes gestärkt wird. Es ist wenig

überraschend, dass die Entscheidungsträger diese Zielsetzung

aufgrund ihrer "Beggar-thy-Neighbour" ("den Nachbarn

ausplündern")-Tendenz nicht an die große Glocke hängen. Doch

das Ziel, eine Währung zu schwächen, erklärt in der Tat den

derzeitigen Wettlauf nach unten in Bezug auf die Zinssätze, da

Entscheidungsträger weltweit verhindern wollen, dass ihre

eigene Währung infolge einer Zinssenkung im Ausland gestärkt

wird. Selbst ein Vorstandsmitglied der US-Notenbank Fed hat

nun die Idee von Negativzinsen befürwortet.

Negativzinsen sind theoretisch eine klare Sache, aber in der

Praxis sieht das anders aus. In einem auf Papiergeld

basierenden System haben Haushalte die Möglichkeit, Salden

abzuziehen und Ersparnisse in physischer Form aufzubewahren

- das "Geld unter der Matratze"-Szenario. Das erschwert das

Leben der Geschäftsbanken, denen ein Negativzinssatz

(tatsächlich eine Gebühr) auf ihre Einlagen bei der Zentralbank

berechnet wird, den sie jedoch nicht auf kleine Sparer

umwälzen können, da sie fürchten müssen, dass diese ihre

Mittel abziehen. Dementsprechend fungieren Negativzinsen nur

als Steuer auf die Rentabilität der Bank. Tatsächlich könnte sich

diese Politik als kontraproduktiv erweisen, wenn die Banken mit

einer Erhöhung der Kreditgebühren oder, noch schlimmer, mit

einer Verringerung der Kreditvergabe reagieren.

Die Schweizer Zentralbank steht mit einem Leitzins von derzeit

-0,75 % an der Spitze der Negativzinspolitik. Bisher haben die

Banken dies nicht generell an die Verbraucher weitergegeben -

der durchschnittliche Zinssatz auf (typischerweise von

Haushalten genutzte) Sparkonten ist nicht unter Null gesunken.

Einige Schweizer Banken haben kürzlich angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr damit beginnen werden, ihren

wohlhabendsten Kunden, die hohe Einlagen halten, Gebühren in

Rechnung zu stellen, obwohl dies noch keine gängige Praxis ist.

Banken haben mehr Flexibilität bei der Weitergabe negativer

Zinsen an Firmenkunden, da es für Unternehmen unpraktisch,

wenn nicht gar unmöglich ist, ihr Bargeld in physischer Form zu

halten (sie bräuchten viel größere Matratzen). Dies wird durch

den Rückgang der Zinssätze für einmonatige Termineinlagen

deutlich, die überwiegend von Unternehmen und nicht von

privaten Haushalten genutzt werden (siehe Abbildung 2).





Die Vertreter der Zentralbanken sind sich der Probleme

bewusst, die Negativzinsen insbesondere für den Bankensektor

verursachen, haben aber bisher entschieden, dass die

Nettoauswirkungen positiv sind. Irgendwann werden die Zinsen

so niedrig sein, dass die Vorteile die Nachteile nicht mehr

überwiegen; dies wird als "Zinswende" bezeichnet.

Eine Strategie, die versucht, die Auswirkungen von

Negativzinsen auf den Finanzsektor zu mildern, ist das

sogenannte "Tiering". Bei der Anwendung des Tierings werden

den Geschäftsbanken nur für einen Teil ihrer bei der

Zentralbank gehaltenen Reserven negative Zinssätze berechnet,

während auf den verbleibenden Teil ein höherer (oder weniger

negativer) Zinssatz angewendet wird.

In der Schweiz und Japan ist Tiering bereits im Einsatz. Die

Europäische Zentralbank hat öffentlich erklärt, dass sie die

Strategie aktiv als Zukunftsoption betrachtet, was dazu

beigetragen hat, die Wahrnehmung des Marktes, wie niedrig

die Zinsen der Eurozone werden können, nach unten zu

drücken.

Im Falle von Japan und der Schweiz hat das Tiering jedoch

nur dazu beigetragen, die negativen Auswirkungen auf die

Rentabilität der Banken zu dämpfen, nicht aber zu beseitigen.

Eine radikale Lösung wäre der Übergang zu einer völlig

bargeldlosen Gesellschaft, die es den Banken ermöglichen

würde, negative Zinsen direkt an die Haushalte weiterzugeben,

ohne Kapitalflucht befürchten zu müssen. Ein solcher Ansatz

wäre politisch äußerst umstritten, aber wie im Falle des

"verrückten" Finanzanalysten, der Zinssätze unter Null

voraussagt, sollte in Zukunft nichts ausgeschlossen werden.

Eine Welt der Negativzinsen stellt ein trostloses Umfeld für

risikoscheue Sparer dar, denen risikoarme Ertragsmöglichkeiten

aus traditionellen Sparprodukten fallen weg.

Anleger sollten den Grundsatz von "kein Risiko, keine Rendite"

nicht über Bord werfen. Für diejenigen, die jedoch bereit sind,

eine gewisse Kapitalvolatilität und/oder Illiquidität in Kauf zu

nehmen, bestehen Möglichkeiten, auch weiterhin Erträge zu

generieren. Höher verzinsliche Unternehmens- oder

Schwellenmarktanleihen bieten attraktive Erträge, doch bedarf

es unbedingt einer Qualitätsprüfung, um Emittenten mit

übermäßiger Verschuldung zu vermeiden, die empfindlich

reagieren könnten, wenn das globale Wachstum zum Stillstand

kommen sollte.

Ebenso können höhere Dividenden ausschüttende Aktien-Benchmarks für Anleger mit längeren Zeithorizonten, die eine

gewisse Kapitalvolatilität in Kauf nehmen können, eine

passende Alternative darstellen. In einem Aktien-/Anleihen-Portfolio mit gleicher Gewichtung werden für einen Anleger in

britischen Pfund nunmehr rund 80 % der Erträge aus Aktien

generiert und für einen eurobasierten Anleger 100 % (siehe

Abbildung 3). Regional gesehen stellt der FTSE All-Share einen

der Aktienindizes mit den höchsten Dividendenauszahlungen

dar, obwohl die Unsicherheit über den Brexit die Entscheidung

für eine Zuteilung in britischen Aktien derzeit erschwert. Für

Anleger, die ein Illiquiditätselement verkraften können,

verdienen auch Infrastrukturanlagen eine Erwägung als

zuverlässige Ertragsquelle.





Zumindest in Europa sieht die langfristige Prognose für

Barerträge düster aus. Eine langfristige Planung und ein

Verständnis für die verschiedenen Risiken, die den

verschiedenen Anlageklassen innewohnen, sind unerlässlich,

damit Sparer ihre Anlageziele erreichen.

