FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WHITBREAD TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 4350 (4700) PENCE - BARCLAYS RAISES SSE TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - TARGET 1300 (1000) PENCE - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 160 (250) PENCE - 'SELL' - BRYAN GARNIER RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1720 (1660) PENCE - 'NEUTRAL' - CFRA RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2600 (2710) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1930) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 880 (780) PENCE - JEFFERIES CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1520 (1570) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1400 (1457) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1320 (1270) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1010 (1115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES ABCAM WITH 'HOLD' - TARGET 1230 PENCE - LIBERUM INITIATES CLINIGEN WITH 'HOLD' - TARGET 1000 PENCE - LIBERUM INITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'BUY' - TARGET 810 PENCE - RBC RAISES HOMESERVE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 1500 (800) PENCE - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob