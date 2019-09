In Ungarn geht das mit 22,7 MW aktuell größte Solarstromkraftwerk des Landes in den regulären Betrieb über. Zuvor hatte es einen Braunkohletagebaubetrieb mit Strom versorgt. Wie der Multitechnik-Dienstleister SPIE mitteilte, ist das Solarprojekt auf einer 33 Hektar großen Fläche in Bükkábrány gemeinsam mit dem Konsortialpartner realisiert worden. Bükkábrány liegt im Norden Ungarns, zirka 30 Kilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...