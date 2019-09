In den ersten acht Monaten des Jahres sind damit etwa 2,72 Gigawatt neue Photovoltaik-Anlagen installiert worden. Im Oktober sinkt die Solarförderung erneut um 1,4 Prozent.Mit 327,201 Megawatt beziffert die Bundesnetzagentur den Photovoltaik-Zubau im August. Damit setzte sich der Aufwärtstrend bei den monatlichen Zubauwerten weiter fort. Wie aus den am Montag aktualisierten Zahlen der Bonner Behörde hervorgeht, entfielen im September gut 235 Megawatt auf Photovoltaik-Dachanlagen sowie 18,6 Megawatt auf Freiflächenanlagen außerhalb von Ausschreibungen. 928 Kilowatt an Photovoltaik-Anlagen seien ...

