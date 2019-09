Bullen Scheitern am Ausbau der jüngsten Erholung vom Mehrmonatstief - Schwäche unter 0,8800 spielt den Bären in die Karten - Der EUR/GBP scheiterte daran seinen jüngsten Abprall vom 4-Monatstief auszubauen und so prallte er von der 0,8900 ab, wo sich der 200-Tage-EMA und das 50 % Fibo Niveau der 0,8490-0,9324 Aufwärtsbewegung befinden. Auf dem Tageschart ...

