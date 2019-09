Bertoli folgt per 1. Oktober 2019 auf Stefano Caccia, der per Juni nächsten Jahres pensioniert wird.Lugano - EY Schweiz hat Erico Bertoli zum neuen Leiter der Region Tessin und gleichzeitig zum neuen Standortleiter Lugano ernannt. Er tritt diese Aufgaben am 1. Oktober 2019 an und übernimmt damit die Nachfolge seines langjährigen Vorgängers Stefano Caccia, der per Juni nächsten Jahres pensioniert wird. Erico Bertoli ist seit mehr als elf Jahren für das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY...

