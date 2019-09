Guido Maria Kretschmer, einer der erfolgreichsten deutschen Modedesigner, lobt den Kleidungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich finde die Hosenanzüge von Angela Merkel gut. Ich werde mich hüten, etwas anderes zu sagen. Was soll sie denn anziehen, wenn sie sich mit 30 Männern treffen und unterhalten muss?", sagte Kretschmer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



Merkel sei einmal mit einem Dekolleté nach Bayreuth gekommen und dann überall kritisiert worden. "Überraschung! Sie ist eben eine Frau. Es gab eine sechsstündige Wagner-Aufführung. Da muss man zwischendurch auch mal tief durchatmen", sagte Kretschmer.



Merkels Parteikollegin Kramp-Karrenbauer hingegen kommt bei dem Modedesigner nicht gut weg: "Bei AKK kann ich gar nicht sagen, ob das ein bestimmter Look ist. Es tut mir sehr leid, aber so richtig kann ich AKK auch nicht ernst nehmen. Jemand der offen und frei ist, sagt nichts gegen schwul-lesbische Ehen", sagte Kretschmer.



"Homosexualität ist doch kein Ausbildungsberuf. Ich habe einen großen Respekt vor dieser Frau. Ich glaube auch, dass sie ein sehr gescheiter Mensch ist. Persönlich habe ich sie allerdings noch nie getroffen und hätte der CDU gewünscht, dass da jemand als Nachfolger kommt, der vielleicht ein etwas größerer Sympathieträger ist als AKK."