Eine überraschend schwache Inflation in Deutschland sorgte am frühen Nachmittag für zusätzlichen Druck auf den Euro.Frankfurt - Die Kursschwäche des Euro geht weiter. Am Montag knüpfte die Gemeinschaftswährung an die Verluste der vergangenen Handelstage an, rutschte unter 1,09 US-Dollar und erreichte bei 1,0885 Dollar den tiefsten Stand seit Mai 2017. Aktuell liegt der Kurs bei 1,0906. Zum Franken konnte die Gemeinschaftswährung am Nachmittag zulegen und bewegt sich mit 1,0877 Franken Richtung der Marke 1...

