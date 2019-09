Die Wall Street legt zum Start in die neue Handelswoche zu - Der Greenback bleibt auch während der US-Sitzung gut nachgefragt - Die hohe Risikobereitschaft belastet den sicheren Hafen Yen - Nachdem der USD/JPY den Großteil des Tages in einer relativ engen Range unterhalb der Marke von 108 gehandelt wurde, drehte er in der letzten Stunde gen Norden ...

