Die US-Supermarktkette The Kroger Co. startete einen Pilotversuch mit von Apeel behandelten Limetten und Apeel-Spargel, das erste Apeel-Gemüse, in dem Großraum Cincinnati. Auch die länger haltbaren Avocados von Apeel werden in mehr als 1.100 Kroger-Läden in den USA zu haben sein. Foto © Apeel Sciences Die Expansion des Supermarktes folgt einem Pilotversuch von...

Den vollständigen Artikel lesen ...