Zwischen Januar und September 2019 wurde die rekordhohe Zahl von 23'785 neuen Firmen ins Handelsregister eingetragen.Winterthur - In der Schweiz werden nach wie vor zahlreiche Firmen gegründet. In den ersten neun Monaten 2019 wurde insgesamt die rekordhohe Zahl von 23'785 neuen Firmen ins Handelsregister eingetragen. Gemäss einer Erhebung des Instituts für Jungunternehmen (IFJ) bedeutet dies eine Steigerung von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein so hoher Wert sei seit Beginn der Führung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...