FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.10.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CYBG PRICE TARGET TO 145 (180) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 200 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RBS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 225 (250) PENCE - BERENBERG INITIATES VIVO ENERGY WITH 'BUY' - TARGET 168 PENCE - BOFA INITIATES WIZZ AIR WITH 'BUY' - TARGET 4100 PENCE - BOFA REINITIATES EASYJET WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1200 PENCE - BOFA REINITIATES IAG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 660 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 410 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES JUPITER FUND WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 320 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES SCHRODERS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 3250 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 196 (194) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 8340 PENCE - CS INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1740 PENCE - CS INITIATES STANDARD LIFE ABERDEEN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (7750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 371 (353) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 257 (300) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'TOP PICK'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob