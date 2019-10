Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert von Lebensmittelherstellern, sich an der geplanten Extra-Kennzeichnung für Zucker, Fett und Salz zu beteiligen. "Die Verbraucher sollen wissen können, was sie essen", sagte Spahn den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwochsausgaben).



Er erwarte daher, "dass sich möglichst viele Unternehmen anschließen und den Nutri-Score umsetzen". Er unterstütze die Pläne von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Einführung der neuen Kennzeichnung ausdrücklich, so der Gesundheitsminister weiter. "Der Nutriscore ist ein wichtiger Schritt. Denn bessere Information ermöglicht eine gesündere Ernährung", sagte Spahn.