Von Strombeck soll beim Karrierenetzwerk den derzeitigen CEO Thomas Vollmoeller anlässlich der nächsten Hauptversammlung im Mai 2020 ablösen.Hamburg - Der Aufsichtsrat der NEW WORK SE (vormals XING SE) hat in seiner heutigen Sitzung Petra von Strombeck mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Es ist geplant, dass Frau von Strombeck das Amt der Vorsitzenden des Vorstands der NEW WORK SE zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 29. Mai 2020 stattfinden wird...

