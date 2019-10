Die Cheetah Plains Lodge im Krüger Nationalpark braucht ihren Dieselgenerator jetzt nur noch in Zeiten mit außergewöhnlich hohem Energieverbrauch oder in Schlechtwetterperioden. Über eine Plattform werden alle Komponenten vernetzt und gesteuert.300 Kilowatt Photovoltaik, ein Lithium-Ionen-Speicher mit 1027 Kilowattstunden Kapazität und ein Dieselgenerator mit einem Kilovoltampere Leistung - auf diese Komponenten setzt die Cheetah Plains Lodge in Südafrika ab sofort für ihre Stromversorgung. Der deutsche Offgrid-Spezialist Dhybrid und das südafrikanische Photovoltaik-Unternehmen Blockpower haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...