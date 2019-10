Der irische Premierminister (PM) Leo Varadkar sagte am Dienstag, wenn das Vereinigte Königreich bis zum 31. Oktober kein Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union erreicht, müssten Kontrollen in Häfen, Flughäfen und vielleicht in der Nähe der Grenze stattfinden. "Die britische Regierung sollte nicht versuchen, Zollstellen gegen den Wunsch der Menschen ...

