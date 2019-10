Am Dienstag hat der DAX deutliche Kursverluste verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.263,83 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Kurz vor Handelsende waren nur Papiere von Eon und Lufthansa im Plus, wenn auch nur um etwa ein halbes Prozent. Nach Ansicht mancher Marktkommentatoren war der neueste Markit-Einkaufsmanagerindex einer der Gründe für den breiten Preisrückgang. Der Index sank im September um 1,8 auf 41,7 Punkte, den tiefsten Stand seit 2009. Der Abschwung betreffe vor allem die exportlastige deutsche Industrie, hieß es.



Schlecht für dieselbige war auch, dass die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagnachmittag wieder stärker wurde. Ein Euro kostete 1,0929 US-Dollar (+0,27 Prozent).