Mit zeitweise kleinen Gewinnen hat der EuroStoxx am Dienstag ein neues Hoch seit mehr als einem Jahr erreicht.London - Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten haben die zuletzt solide Performance der wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Dienstagnachmittag zunichte gemacht. Die meisten Börsen endeten daraufhin deutlich tiefer. Zudem bremste eine schwache Industriestimmung in der Eurozone die Risikobereitschaft der Anleger. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,43 Prozent bei 3518...

Den vollständigen Artikel lesen ...